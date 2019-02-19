На церемонии вручения премии "Оскар" выступит группа Queen

На церемонии вручения кинопремий "Оскар" в Лос-Анджелесе в предстоящее воскресенье выступит группа Queen, сообщила в Twitter Американская академия киноискусств.
Между тем, кинолента "Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера выдвинута в нынешнем году в числе претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Это картина о пути к успеху легендарного вокалиста Фредди Меркьюри и группы Queen.
До этого "Богемская рапсодия" уже была отмечена премией "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Главные роли исполнили Рами Малек, Гвилим Ли, Бен Харди и Джозеф Маццелло.
Сообщается, что на церемонии вручения "Оскаров" также споют Леди Гага и Брэдли Купер. Последний выступит с выдвинутой на "Оскар" песней Shallow из мелодрамы "Звезда родилась".
Певица Бетти Мидлер исполнит композицию The Place Where Lost Things Go из фильма режиссера Роба Маршалла "Мэри Поппинс возвращается", также выдвинутую на "Оскар".
91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Ранее появилась информация о том, что согласно решению продюсеров торжественная церемония вручения премии "Оскар" в этом году впервые за 30 лет пройдет без ведущего.
Организаторы церемонии ограничились приглашением кинозвезд первой величины и доверили им объявлять со сцены имена победителей.
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