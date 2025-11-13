Врач Кондрахин предупредил об опасности кормления голубей с рук

Конфликт из-за голубей разгорелся на Бирюлевской улице в Москве. Одна сторона хочет построить голубятню, а вторая твердит об опасности птиц и санитарных нормах. Какой вред приносят голуби во дворах и можно ли привлечь их кормителей к ответственности – в материале Москвы 24.

Скандал во дворе

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Жители Бирюлевской улицы в Москве разделились на два лагеря из-за голубей. Некоторые регулярно кормят стаи птиц, а другие заявляют, что жить в таких условиях невозможно и опасно.

Пернатые, по словам жителей, не только уничтожают газон и мешают прогулкам, но и плодят антисанитарию. К тому же некоторые обитатели двора кормят птиц по несколько раз в день: иногда число приемов пищи достигает двенадцати, пожаловалась телеканалу Москва 24 местная жительница Галина Зайцева. При этом разговоры с такими соседями якобы не приводят ни к чему, кроме ссор, сказала она.



Галина Зайцева местная жительница По 12 человек приходят кормить голубей. Какая необходимость делать это 12 раз в день? <...> На замечания люди реагируют неадекватно. Однажды после этого на меня набросились с лопатой.

Защитники птиц не согласны с доводами других жильцов: они покупают крупы в местных магазинах и мечтают, чтобы во дворе, как в старые времена, стояла голубятня.

"Мало ли, что кому не нравится. Почему кормлю? Потому что им надо есть. Голуби гадят? Так они и не гадят в туалете. Ничего плохого от них нет", – заявил телеканалу один из жителей.

История носит не единичный характер: на ситуацию обратила внимание "Система 112" города Москвы. В своих соцсетях ведомство отметило, что из-за постоянного прикорма численность голубей стремительно растет, что вызывает негативные последствия.

"С верхних этажей на козырек подъезда все время сыплют корм птицам, которые летают стаями, шумят и разводят грязь, а у меня окна выходят прямо на этот козырек. Никакие просьбы не помогают, даже объявления уже вешали – никакого результата", – привело ведомство одно из обращений.

Там добавили, что в целом кормить птиц можно, особенно в зимнее время, но делать это необходимо в специально отведенных местах – например, в парках и скверах. К холодному времени года там устанавливаются стационарные кормушки для пернатых, подчеркнули в пресс-службе.

При этом люди не единственные, кому может помешать близкое соседство с большим количеством птиц. Ранее врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что кормушки на подоконниках могут вызывать стресс у кошек. Также он призвал хозяев питомцев исключить прямой контакт животного с голубями, чтобы уберечь кошку от ряда опасных заболеваний.

Лучше не кормить?

Фото:ТАСС/Сергей Булкин

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Москвой 24 отметил, что кормить любых птиц, а не только голубей, может быть опасно.

"Они переносят множество болезней. Можно выделить сальмонеллез, птичий грипп, орнитоз. Способы заражения могут быть разные, болезни передаются и через контакт с птицей, и воздушно-капельным путем", – рассказал Кондрахин.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Орнитоз, например, можно подцепить и без контакта с птицей, человеку достаточно вдохнуть высушенный помет: это совершенно мелкие частицы, они попадают в воздух под действием ветра, а потом и в организм человека. Симптомы этой болезни похожи на грипп, но могут быть серьезнее и опаснее. Заболевание может вызвать в том числе пневмонию.

Кроме того, пернатые, особенно голуби, являются переносчиками множества паразитов: это блохи, глисты, ленточные черви.

"Заразиться ими могут домашние животные, иногда и люди", – добавил Кондрахин.

Врач предупредил, что кормить птиц с рук не стоит, в особенности если речь идет о голубях: их много, они часто подходят к людям, "а болезней у них полно".

"Особенно это опасно, если птица выглядит нездоровой – не летит, вяло передвигается, у нее полузакрытые глаза. Это все может свидетельствовать о ее болезни: тогда и вероятность заразиться от нее выше", – резюмировал эксперт.

Кроме того, кормление может привести к административной ответственности, предупредила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Она уточнила, что в целом кормить птиц в России не запрещено. Однако, если на месте остались различные отходы или неприятный запах, существует вероятность получить штраф.





Людмила Айвар юрист Если после голубей остаются лишь перья, то все в порядке, а если еще и отходы, запах и стая довольных ворон, тогда уже вступает в силу статья 8.2 КоАП РФ "Нарушение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами". Для граждан штраф – от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для организаций – до четверти миллиона.

При этом, по мнению юриста, правовое регулирование этого вопроса в России можно считать мягким. В Гонконге, например, кормление голубей грозит штрафом в 100 тысяч гонконгских долларов. В то же время в Сингапуре запрещено кормить любых птиц.