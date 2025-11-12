Ветеринар Шеляков: кормушки на подоконниках приводят к стрессу у котов

Фото: 123RF.com/maxym

Кормушки на подоконниках могут вызвать стресс у кошек, поскольку из-за них будут скапливаться птицы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-ветеринара Михаила Шелякова.

При этом, по его словам, запретить животным охотиться или взаимодействовать с птицами через окно нельзя, даже когда питомец не может есть, спать, а только сидит у окна. Однако врач посоветовал исключить прямой контакт с голубями, чтобы избежать опасных заболеваний.

"Что касается кормушек для птиц, которые некоторые вешают на окно, тут важно учитывать эмоциональное состояние питомца. Если кот реагирует спокойно и не проявляет охотничьих наклонностей, кормушки – дело хорошее", – сказал специалист.

Шеляков посоветовал следить за поведением кошки и учитывать ее привязанность к птицам, поскольку окно может быть приоткрыто, и питомец, считая его за преграду, способен выпрыгнуть наружу.

Он добавил, что если есть признаки стресса, то стоит избегать эмоциональных нагрузок, опасных ситуаций и намеренного голодания у кошки.

Ранее Шеляков рассказал, что быстрое сближение с незнакомцем, нависание и даже улыбка, обнажающая зубы, которую кошка воспринимает как оскал, – все это вызывает у питомца сильный стресс, учащенное сердцебиение и выброс адреналина.

По его словам, владельцы часто не понимают причин такого поведения животного, ведь свои намерения они считают добрыми. Однако то, что человек понимает под лаской, для кошки является негативным сценарием.

