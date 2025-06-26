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Ученые бьют тревогу, обнаружив резкое сокращение падальщиков на планете

Убирать кто будет? Чем грозит уменьшение числа падальщиков на Земле

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что на Земле вымирают больше трети падальщиков. О том, чем это может грозить планете, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экосистема планеты сформирована миллионами лет эволюции, а потому в ней абсолютно все сбалансированно. Если есть организмы, выделяющие кислород, значит, есть существа, которые его потребляют. Если существуют процессы, поднимающие воду в атмосферу, значит, есть явления, благодаря которым эта вода возвращается в почву. И если любой жизненный путь заканчивается смертью, значит, кто-то должен переработать разлагающиеся ткани, чтобы вернуть ценные вещества в биоценоз.

Для переработки мертвых тел на Земле существуют падальщики (или некрофаги), причем они есть едва ли не в каждом классе живых существ – среди бактерий, насекомых, рыб, птиц, млекопитающих… Органическая материя – ресурс слишком ценный, чтобы позволять ему разлагаться просто так, а потом заново его синтезировать с помощью сложных биохимических процессов. Лучше, если все сразу утилизировать. Например, черви пойдут на корм насекомоядным птицам, на которых смогут охотиться хищники, и так далее. Таким образом, в природе существует замкнутая система круговорота органики, и разрыв такой цепочки может привести к печальным последствиям.

Исследователи из Стэнфордского университета проанализировали данные о 1 376 видах позвоночных некрофагов и обнаружили, что 36% из них сейчас находятся под угрозой исчезновения или сокращаются в численности. В выборку вошли наземные, пресноводные и морские животные из более чем 200 семейств. При этом сокращение численности непропорционально. Падальщики бывают разными. Если рацион животного преимущественно состоит из останков, а все остальное в нем встречается лишь изредка, такого падальщика называют "облигатным". Если же зверь, например, является хищником, но при этом иногда не гнушается падалью, то к определению добавляют другое прилагательное – "факультативный". (Между прочим, факультативными некрофагами были и наши далекие предки. Первые приматы охотно поедали животных, погибших в лесных пожарах, а со временем даже научились эти пожары вызывать. Именно поэтому первым изобретением человека была технология поддержания огня, а сегодня мы предпочитаем есть жареное и вареное мясо). Так вот вымирание больше всего грозит истинным падальщикам, в основном крупным позвоночным.

Грифы, кондоры или тасманийские дьяволы играют важную роль в экосистемах, способствуя разложению трупов и не давая распространяться инфекциям, возбудители которых в них размножаются. Однако из-за человеческой деятельности численность многих видов животных, которые питаются падалью, в последние десятилетия резко сократилась. Это означает, что без этих эффективных "чистильщиков" в животном мире нас, вероятно, ждет рост числа зоонозных заболеваний, передающихся человеку. Мало того, без крупных облигатных падальщиков мелкие животные, такие как крысы и одичавшие собаки, процветают — и они являются более активными переносчиками зоонозных заболеваний.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исследователи приводят пугающие факты. В Индии сокращение популяции грифов в 1990-х годах привело к резкому увеличению численности одичавших собак, что, по оценкам, привело к 39 миллионам укусов и 48 000 смертей людей от бешенства. В 2021 году исследование показало, что эфиопские пятнистые гиены утилизируют около 200 тонн отходов животноводства в год, предотвращая заражение людей сибирской язвой и туберкулезом крупного рогатого скота.

Существует предубеждение, что падальщики – крайне неприятные и пугающие животные, от которых мы должны избавиться. Но некрофаги важны не только для функционирования экосистем, но и для благополучия человека. Исследователи призывают защищать их и надеются, что общественное мнение о падальщиках сможет измениться в лучшую сторону.

Хотя…

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Гринько Николай

наукаживотныеистории

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