Канадские ученые зафиксировали излучение, похожее на ауру

Исследователи из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады обнаружили сверхслабое излучение фотонов, испускаемое несколькими живыми организмами. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Даже тот, кто никогда не сталкивался с эзотерикой, знает о том, что такое аура. Во многих верованиях и религиях этим понятием обозначают некий свет, исходящий от живых существ и окружающий их тела. Врачеватели и маги утверждают, что способны видеть или ощущать ауру, а по ее состоянию даже способны определять состояние здоровья и диагностировать заболевания. Официальная наука никаких аур не признает, поэтому всерьез никогда этим вопросом не занималась. Существует несколько фотографий, на которых якобы видно окружающее человека сияние, но все подобные изображения считаются подделками.

Казалось бы, в том, что аура – это некое паранормальное явление, никаких сомнений нет. Однако канадские физики утверждают, что наблюдали именно это – сверхслабое излучение фотонов, испускаемое несколькими живыми организмами, а также листьями растений. Причем это излучение слабело при повреждениях клеток и исчезало после смерти. Исследователи использовали сверхчувствительные камеры для того, чтобы фиксировать самые слабые излучения от лабораторных мышей. Оказалось, что тела грызунов постоянно испускают отдельные фотоны в видимом диапазоне света, но после смерти подопытных это прекращалось. Чтобы выяснить, не является ли такое явление последствием снижения температуры тела, мертвых животных подогревали до 22 градусов (нормальная температура мыши), но излучение не возобновлялось.

Точно такой же эксперимент был проведен и на листьях растений – резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) и карликовой шеффлеры (Heptapleurum arboricola). Наблюдения подтвердились: живые листья испускали фотоны, при этом на поврежденных участках излучение слабело, а на отмерших пропадало совсем.



Физику этого явления ученые пока объяснить не могут, но выдвигают сразу несколько гипотез. Согласно одной из них, фотоны излучаются под воздействием различных активных форм кислорода, которые вырабатываются живыми клетками. Но описание самого процесса до изумления напоминает определение ауры: живые организмы постоянно излучают очень слабое свечение, которое ослабляется при повреждениях или болезнях, и пропадает совсем после смерти.



Авторы работы полагают, что в будущем с помощью сверхчувствительных камер врачи смогут по количеству фотонов определять состояние отдельных органов, или хотя бы всего организма в целом. Возможно, это приведет к появлению нового класса аппаратуры, которую будут применять в клиниках. Нужно только убедиться, что испускание биофотонов (так их назвали ученые) наблюдается не только у мышей и двух видов растений.

Если "аура" есть и у людей (что кажется очень вероятным), то, наблюдая за ее состоянием, можно будет делать выводы и о состоянии здоровья пациента. Удивительно, но прием у такого "биофотонолога" по сути не будет отличаться от визита к знахарке, шаману или другому деятелю эзотерической направленности. Как гласит третий закон футуролога Артура Кларка: любая достаточно развитая технология неотличима от магии.

Похоже, мы все ближе к подтверждению этого постулата.

Хотя…

