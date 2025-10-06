06 октября, 19:05Шоу-бизнес
Билан рассказал, что Федор Конюхов позвал его в экспедицию
Фото: телеграм-канал "Билан - live"
Российский исполнитель Дима Билан рассказал, что встретил в самолете путешественника Федора Конюхова, который пригласил его вместе отправиться в экспедицию к пингвинам.
Певец уточнил, что они встретились по пути в Калининград.
"Вот так просто, летишь на концерт, а можешь улететь на край света", – написал артист в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Конюхов вместе с пилотом Иваном Меняйло побил национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате. Они достигли высоты 10 678 метров.
Предыдущий национальный рекорд установил россиянин Виталий Ненашев в 2019 году. Тогда он смог подняться на 10 266 метров.