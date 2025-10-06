Форма поиска по сайту

06 октября, 19:05

Шоу-бизнес

Билан рассказал, что Федор Конюхов позвал его в экспедицию

Фото: телеграм-канал "Билан - live"

Российский исполнитель Дима Билан рассказал, что встретил в самолете путешественника Федора Конюхова, который пригласил его вместе отправиться в экспедицию к пингвинам.

Певец уточнил, что они встретились по пути в Калининград.

"Вот так просто, летишь на концерт, а можешь улететь на край света", – написал артист в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Конюхов вместе с пилотом Иваном Меняйло побил национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате. Они достигли высоты 10 678 метров.

Предыдущий национальный рекорд установил россиянин Виталий Ненашев в 2019 году. Тогда он смог подняться на 10 266 метров.

