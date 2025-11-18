Дерматолог Скорогудаева предостерегла от массажа лица при куперозе

Тяжелая форма акне развилась у девушки после сеансов лицевого массажа, сообщили СМИ. Что могло стать причиной такой проблемы и к чему еще она может привести, разбиралась Москва 24.

Неожиданный эффект

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Массаж лица привел к развитию тяжелой формы акне у пациентки, сообщил телеграм-канал "Shot Проверка".

Пострадавшая рассказала, что высыпания появились уже после второго сеанса, однако девушка продолжила ходить на процедуры, каждый раз получая обострение. Чтобы решить проблему, девушка решила сделать косметологическую чистку, что, по ее словам, лишь усугубило состояние. В итоге лечиться пришлось курсом антибиотиков.

При этом в Сети часто встречаются похожие истории.

"Сделала два раза массаж с интервалом в пять дней и теперь вторую неделю не могу избавиться от появившихся прыщей. У меня даже в подростковом возрасте такого не было. Болят, один заживает – другой рядом выскакивает. И главное – все в одной зоне – подбородок, граница лица и шеи, носогубный треугольник. На массаж пока ходить перестала", – поделилась пользователь.



пользователь Сети Сделала пять сеансов массажа лица, вылезли мелкие пупырышки на лице вдоль линии роста волос и прыщики на лбу. Раньше всегда кожа на лице была чистая красивая.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что проблемы с кожей могут возникать в результате напряжения, стресса, депрессии и тревоги. Более того, из-за нервов способны обостряться хронические болезни, такие как псориаз, экзема, себорейный дерматит, акне. Все это происходит потому, что кожа и нервная система развиваются из одного эмбрионального листка и связь между ними сохраняется всю жизнь.

Кроме этого, к образованию воспалений способны привести трансжиры, которые содержатся в фастфуде, жирной и жареной пище, отметила врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская.

Не делать массаж?

Сеансы лицевого массажа не способны вызвать тяжелую форму акне у обладателей здоровой кожи, заявила в разговоре с Москвой 24 врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

По ее словам, чтобы начались проблемы, у клиента должны быть предпосылки – например угревая болезнь в легкой степени или в состоянии ремиссии.





В случае, про который сообщили в СМИ, массаж мог стать провокатором проблем, особенно если он проводился в активной глубокой технике. Он мог усилить кровоснабжение воспаленных участков ткани, что и привело к обострению.

Надежда Вищипанова врач-косметолог, кандидат медицинских наук В случае, про который сообщили в СМИ, массаж мог стать провокатором проблем, особенно если он проводился в активной глубокой технике. Он мог усилить кровоснабжение воспаленных участков ткани, что и привело к обострению.

Кроме того, жирный крем или масло, которые используют во время процедуры, тоже могли стать "спусковым крючком": средство забилось в поры и активировало воспалительные элементы. Не стоит исключать и того, что и сам специалист по массажу оказался недобросовестным: использовал просроченное средство или брал его из банки, в которую до этого не раз залезали руками. В итоге через имеющиеся повреждения на лице в кожу могла проникнуть инфекция, добавила эксперт.

По мнению врача, тем, у кого есть акне, не стоит ходить на массажи вообще. Грамотный специалист может даже отказать в процедуре, если при осмотре обнаружит на коже воспалительные элементы, повреждения, ссадины.

Также Вищипанова посоветовала быть более аккуратными тем, у кого есть расширение мелких кровеносных сосудов – купероз в стадии обострения. Глубокий активный массаж может усугубить это состояние, предупредила она.

"Помимо этого, пациент обязательно должен предупредить перед сеансом о наличии филлеров. Противопоказанием к массажу это не является, но специалисту необходимо понимать, какие зоны нужно обойти", – подчеркнула косметолог.

При этом массаж лица необязательно должен выполняться в клинике – его могут делать и в салоне, отметила врач. Однако важно обратить внимание на то, чтобы в кабинете было чисто, а специалист перед процедурой обязательно продезинфицировал руки. Также следует убедиться, что банка со средством для массажа была изначально закрыта, а специалист использует крем с помощью шпателя.

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева также добавила в разговоре с Москвой 24, что сыпь грозит и людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры.

В таком случае проблему может спровоцировать любой массаж, нанесение жирного крема или масла, нагревание кожи и улучшение кровотока. Самомассаж тоже лучше делать аккуратно: не использовать жирные средства и скребки, заключила она.