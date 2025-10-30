Психолог Юданова: животные помогают расслабиться и снять стресс

Фото: 123RF.com/satkob

Животные помогают человеку снять стресс, а также могут спасти от одиночества и поднять самооценку, потому что любят хозяина безусловной любовью. О пользе зоотерапии в беседе с "Радио 1" рассказала семейный психолог Юлия Юданова.

Она рассказала об ученом-биологе, которая защитила диссертацию о влиянии кошек на здоровье человека. У пациентов, которым включали видео с урчанием, приходило в норму давление и улучшалось самочувствие в целом.

"Своим урчанием кошки даже сами себя способны лечить", – подчеркнула Юданова.

Также специалист отметила, что общение с дельфинами, собаками и лошадьми помогает детям с аутизмом.

"Американские психологи Аарон Бек и Аарон Катчер в 70-х годах доказали положительное влияние на процесс выздоровления одиноких людей, имеющих домашних питомцев", – поделилась она.

Юданова пояснила, что благодаря тактильному контакту у пациентов улучшалась работа нервной системы и они быстрее выздоравливали.

Расслабиться помогает и популярная сейчас йога с домашними животными, рассказала специалист. Такое занятие дарит положительные эмоции и создает атмосферу спокойствия.

Ранее эксперт по фэншуй Олеся Рунова указывала, что кошки, собаки, птицы и рыбы оказывают положительное влияние на энергетику в доме. Кошка снимает негативную энергию с человека и сохраняет покой. Собака же дарит энергию и помогает быстрее вылечиться от болезни. Рыбы создают гармоничную атмосферу, а певчие птицы способны привлекать полезную информацию.

