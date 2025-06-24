Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно нововведению, изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей". Он дополнен статьей об информации, которая предназначается для публичного ознакомления потребителей, не является рекламой и размещается на вывесках. Она должна быть на русском языке.

При этом дополнительно могут быть использованы государственные языки республик или другие языки народов России, но информация на них должна дублировать ту, что представлена на русском языке.

Кроме того, допускается перевод на иностранные языки с условием размещения так же и на русском. Информация на этих языках должна быть идентична по содержанию, равнозначной по размещению. Использовать необходимо одинаковые типы и размеры шрифта, цвета. Однако положения не затрагивают фирменные названия и товарные знаки.

Вместе с тем изменения были внесены в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ". Согласно им, наименования объектов капстроительства, которые застройщик намерен использовать в рекламе, должны быть сделаны только кириллицей. Это не коснется названий объектов, введенных в эксплуатацию до дня вступления закона в силу.

Вместе с тем закон закрепляет обязанность применять литературную норму русского языка в СМИ, исключая речевые и лексические ошибки.

Изменения вступят в силу с 1 марта следующего года.

Ранее Путин призвал использовать в общественном пространстве кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Он называл повышение качества преподавания русского языка приоритетной задачей государственной политики. Российский лидер также отметил необходимость внедрения единой и сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы.

