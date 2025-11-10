Сын Децла рассказал, что его травили в школе из-за конфликта отца с Тимати

Сын Децла Антоний Киселев рассказал в свежем подкасте, что в школе столкнулся с буллингом из-за своего отца. Он также затронул тему сложных отношений с родственниками. Подробности – в материале Москвы 24.

"Поломанный зумер"

Сын рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) Антоний Киселев в свежем интервью одному из музыкальных сервисов рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся из-за знаменитого отца. Наследник рэпера вспомнил, что во время "вражды" между Кириллом и Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) он был школьником и из-за конфликта музыкантов его травили сверстники.





Антоний Киселев сын рэпера Децла Если я отвечаю на оскорбления, то начинаю лучше понимать собственную позицию. В этом мы с отцом не похожи. Он придерживался пассивной тактики и считал, что людям нужно самостоятельно обдумывать свои слова и поступки. Я считаю, что если ситуацию вовремя не прояснить, она так и останется в подвешенном состоянии. В школе я столкнулся с буллингом: старшеклассники бросали в меня перчатки из Black Star Burger из-за конфликта между отцом и Тимати, и я не давал им отпор. Только недавно понял, что это было обычным детским поведением, и отпустил ситуацию.

20-летний Антоний пошел по стопам отца: основал группу и читает рэп. Однако он предпочитает, чтобы его называли не рэпером, а поэтом.

"Мне неловко называть себя рэпером, это слово вызывает у меня предвзятое отношение. Я, скорее, поэт, который точно понимает, как должна звучать композиция, и собирает команду для ее создания. Для меня творчество – это обмен энергией с талантливыми людьми", – отметил юноша.

Он также рассказал, что не стремится перепевать песни отца и выступать с его материалом, потому что хочет оставаться личностью и не желает становиться коммерческим артистом.

Юноша поделился, что отец оказал на него большое влияние, несмотря на то что Антонию было всего 13 лет, когда Децл ушел из жизни.

"В детстве у меня не было телефона и компьютера, доступ в интернет мне ограничивали, так что я особо и не следил за повесткой. Мы с папой смотрели научные программы о животных на Animal Planet и классику аниме, например "Афросамурай" и "Акира". Я вообще поломанный зумер: культовые фильмы и ретро-хиты мне не нравятся, а тренд на ностальгию обошел меня стороной", – рассказал Антоний.

Сын рэпера отметил, что сознательно не делает близких – маму, бабушку и возлюбленную – частью публичной жизни.

"Папа никогда не выставлял нашу семью на публику, уклонялся от вопросов прессы, не комментировал конфликты. Единственный, кто жертвует личными границами близких ради пиара, – это дедушка. Наша жизнь была бы спокойнее, если бы он меньше общался с журналистами", – добавил Киселев.

"Мне очень жалко, что у моего сына такой сын"

Антоний – единственный сын Децла от возлюбленной Юлии Киселевой. Пара не регистрировала брак официально, и при рождении мальчик получил фамилию матери. Рэпер скончался в 2019 году после частного мероприятия в Ижевске: у 35-летнего музыканта остановилось сердце.

Антонию было 13 лет, когда умер отец. Сейчас наследник рэпера учится в МГУ на факультете журналистики и параллельно занимается музыкой. Однако его имя пока появляется в СМИ в основном в связи со скандалами. Известно, что у юноши напряженные отношения с дедом, отцом Децла, Александром Толмацким. При этом, по информации прессы, Кирилл при жизни тоже ограничил общение с родителем, а его сын Антоний впервые познакомился с дедом уже после смерти рэпера.

Толмацкий-старший тогда потребовал ДНК-экспертизу, чтобы удостовериться в том, что Антоний действительно их наследник.

"Скажем так, мне очень жалко, что у моего сына такой сын. Ну, коротко. Он похож на свою маму. Он больше от нее впитал? Наверное, да. Она ему перепрошила голову. Это был самый сложный возраст, 13 лет, когда он остался без отца. Естественно, так произошло. Бабушка его любит. Она закрывает глаза на то, что происходит с ним", – говорил Александр в интервью про внука.

С бабушкой, Ириной Толмацкой, юноша якобы тоже плохо ладил. Однако в 2023 году они смогли найти общий язык, и внук даже переехал к ней жить. Вскоре СМИ сообщили и о потеплении в отношениях между дедом и внуком. Но уже осенью этого года молодой человек в эфире реалити-шоу вновь высказался о старшем родственнике в негативном ключе.

"Взрослые люди, окружающие меня в моей же семье, абсолютно не подарок. И в большинстве своем они не заслуживают того уважения, которое требуют по отношению к себе. Отец не вписан в мое свидетельство о рождении. Я судился с дедушкой за то, чтобы меня признали родным ребенком Децла. Я думаю, этого примера достаточно, чтобы понять, почему я не очень уважаю взрослых людей", – отметил Антоний.

СМИ расценили слова юного музыканта как подтверждение того, что родственники так и не смогли наладить контакт.