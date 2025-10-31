Ирина Болгар заявила, что Павел Дуров перестал помогать ее детям

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, вновь высказала претензии к миллиардеру. На этот раз женщина недовольна его завещанием. Подробности – в материале Москвы 24.

"Больше не обеспечивает детей"

Ирина Болгар, называющая себя экс-возлюбленной основателя Telegram Павла Дурова и матерью троих его детей, вновь выступила с претензиями в его адрес. Женщина написала в своих соцсетях, что недовольна завещанием, которое тот составил: по словам Дурова, он собирается разделить свои активы между всеми биологическими наследниками (ранее Павел рассказывал, что был донором спермы, благодаря чему может быть отцом более чем 100 детей). При этом потомки смогут воспользоваться средствами не ранее, чем через 30 лет после его смерти. Однако Ирину такой расклад не устроил.

Болгар отметила, что во время их отношений Дуров якобы обещал ей, что их общие дети всегда "будут обеспечены" и "если что-то случится, они сразу же получат свое наследство".

"Они не могут ждать 30 лет без поддержки – ни в плане содержания, ни в плане защиты наследства", – отметила женщина.





Ирина Болгар предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Теперь Павел Дуров больше не обеспечивает детей и публично отрицает, что когда-либо был моим партнером – но наши дети помнят дом и годы, которые мы прожили как семья.

Женщина отметила, что такая позиция экс-возлюбленного, с которым они были семьей "почти 10 лет", лишает их троих детей "не только финансовой поддержки, но и части их собственной идентичности".

Кроме того, Болгар посетовала, что ей давно приходится одной справляться со всеми трудностями, в том числе с обеспечением и воспитанием троих детей.

"Все финансовые, бытовые, организационные и юридические вопросы легли полностью на меня", – подчеркнула женщина.

Были семьей?

Фото: AP Photo/ASSOCIATED PRESS/Tatan Syuflana

Впервые про Ирину Болгар заговорили в июле прошлого года: тогда она заявила, что является матерью троих детей Павла Дурова – Леи (2013), Даниэля (2016) и Давида (2017) – и выложила в своих соцсетях их снимки.

Затем Ирина стала публиковать откровения об их с Дуровым "семейной жизни". Болгар пыталась доказать подписчикам, что у них с миллиардером действительно были отношения, публикуя совместные снимки. Однако каждый новый пост вызывал у пользователей неоднозначную реакцию: женщину подозревали в том, что она генерирует совместные фото при помощи искусственного интеллекта, а некоторые вообще настаивали, что сама Болгар – продукт ИИ. При этом сам Дуров публично никак не комментировал заявления Болгар, а его представитель опровергал, что между Павлом и Ириной были отношения.

Кроме того, женщина инициировала несколько публичных скандалов и судебных разбирательств с экс-возлюбленным. Болгар заявляла, что миллиардер якобы применял физическое насилие к их младшему ребенку, а также добилась через суд единоличной опеки над наследниками.

Также многодетная мать требовала с Дурова алименты в размере 150 тысяч евро ежемесячно (более 14 миллионов рублей по нынешнему курсу), которые, по ее словам, он перестал выплачивать примерно с сентября 2022 года. Помимо этого, Ирина претендовала на часть компании Telegram, заявив, что мессенджер является совместно нажитым имуществом, несмотря на отсутствие официальной регистрации брака между ними.