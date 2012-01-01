В Сети усомнились в существовании Ирины Болгар

В Сети набирает популярность теория, что фотографии, которые публикует предполагаемая мать детей миллиардера Павла Дурова, могут быть подделкой. Якобы Ирина Болгар использует для создания снимков нейросети или монтаж. Некоторые убеждены, что и она сама – продукт фотошопа, а на самом деле этой женщины вообще не существует. Насколько оправданны все эти подозрения, разбиралась Москва 24.

Нейросемья?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Irina Bolgar

22 сентября Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поделилась в соцсетях очередной их совместной фотографией. На ней женщина в вечернем платье сидит за столом с миллиардером и его братом Николаем, а также дочерью. И если Болгар на снимке улыбается и позирует на камеру, то мужчины выглядят отстраненными и не смотрят в объектив. Плюс ко всему они одеты совсем не так торжественно, как Ирина.

В комментариях под этим постом пользователи предположили, что фото могло быть отредактировано или создано с помощью ИИ-технологий. На мысли о монтаже наталкивают в том числе позы, мизансцена и детали, настаивают в Сети.





пользователь соцсетей Сам Павел и его брат смотрятся просто инородными элементами, как будто не отсюда.

Не меньше вопросов вызвали и другие публикации Ирины Болгар. Например, некоторые фото, которые она выложила в разные дни, практически идентичны друг другу. Пользователи обратили внимание на одинаковые выражения лица у самой женщины и их якобы общих с Дуровым детей, а также ракурсы, с которых они сняты. При этом единственное отличие между снимками – это фон.

Однако самым подозрительным в поведении предполагаемой матери детей Дурова кажется то, что она раскрыла СМИ подробности своих взаимоотношений с предпринимателем незадолго до его ареста во Франции. По мнению пользователей, женщина сделала это только ради денег, чем себя полностью дискредитировала.

В то же время в интернете появилась теория, что сама Ирина – в принципе не настоящая. В частности, блогер Игорь Маисто написал в своем телеграм-канале, что не поверит в ее существование, пока не увидит интервью с ней в формате видео.





Игорь Маисто блогер Пока это все в моих глазах – чисто инфоповод для мемов. Слишком как-то все подозрительно смахивает на нейросеть.

При этом блогер удивился, что на рассказы Болгар сам Дуров никак не отреагировал. Кроме того, Маисто предположил, что вся эта история – вброс самого миллиардера.

В то же время на фоне обсуждений о реальности своей персоны Ирина Болгар опубликовала в соцсетях несколько коротких видеороликов, в которых идет по улице и снимает себя на фронтальную камеру.

"Больше похоже на фотошоп"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Irina Bolgar

Фото Ирины Болгар с дочерью и братьями Дуровыми за столом смутило и эксперта по нейросетям Александру Веретено. В разговоре с телеканалом Москва 24 она заявила, что этот снимок может быть результатом монтажа: на это указывают одежда и взгляды Николая и Павла, которые грустят на празднике, где все веселятся.





Александра Веретено эксперт по нейросетям Братья Дуровы будто в смирительных рубашках. Такое ощущение, что фото сделано десять лет назад, когда они еще работали над ВК.

Другой эксперт по нейросетям Саид Нигматулин в беседе с Москвой 24 рассказал, что, если бы снимки Ирины были созданы с помощью ИИ-инструментов, выглядели бы они качественнее. Одновременно с этим, если бы Болгар генерировала фотографии, факт бы сразу бросился в глаза. Определить это можно, например, по количеству пальцев у героев в кадре, деформации их волос, фигур и других частей тела, отметил Нигматулин. Явными были бы и обрывки непонятных элементов на заднем фоне, добавил специалист.

Однако он не исключил, что признаки монтажа другого рода на фото за столом все же есть.



(Павел Дуров. – Прим. ред.) не объективно больше, чем мужчина на заднем фоне (Николай Дуров. – Прим. ред.) или девушка справа (Ирина Болгар – Прим. ред.) . В этом проявляется искажение их размеров, и это похоже на фотошоп.

Саид Нигматулин эксперт по нейросетям Фотография очень странная. Ощущение, что нарушен параллакс: нет оптического искажения, которое должно возникать из-за расстояния объектива. По этой причине, например, человек в черномне объективно больше, чем мужчина на заднем фонеили девушка справа. В этом проявляется искажение их размеров, и это похоже на фотошоп.

Что же касается кадров, на которых у Болгар "одинаковое лицо", – установить их подлинность "на глаз" не представляется возможным, подчеркнул Нигматулин. Следы монтажа определит только программа: при объединении снимков она должна зафиксировать 100%-е сходство, заключил эксперт.