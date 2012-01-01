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24 сентября, 18:45

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В Сети усомнились в существовании Ирины Болгар

"Смахивает на нейросеть": почему в Сети усомнились в подлинности фото Ирины Болгар

В Сети набирает популярность теория, что фотографии, которые публикует предполагаемая мать детей миллиардера Павла Дурова, могут быть подделкой. Якобы Ирина Болгар использует для создания снимков нейросети или монтаж. Некоторые убеждены, что и она сама – продукт фотошопа, а на самом деле этой женщины вообще не существует. Насколько оправданны все эти подозрения, разбиралась Москва 24.

Нейросемья?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Irina Bolgar

22 сентября Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поделилась в соцсетях очередной их совместной фотографией. На ней женщина в вечернем платье сидит за столом с миллиардером и его братом Николаем, а также дочерью. И если Болгар на снимке улыбается и позирует на камеру, то мужчины выглядят отстраненными и не смотрят в объектив. Плюс ко всему они одеты совсем не так торжественно, как Ирина.

В комментариях под этим постом пользователи предположили, что фото могло быть отредактировано или создано с помощью ИИ-технологий. На мысли о монтаже наталкивают в том числе позы, мизансцена и детали, настаивают в Сети.

Сам Павел и его брат смотрятся просто инородными элементами, как будто не отсюда.
пользователь соцсетей

Не меньше вопросов вызвали и другие публикации Ирины Болгар. Например, некоторые фото, которые она выложила в разные дни, практически идентичны друг другу. Пользователи обратили внимание на одинаковые выражения лица у самой женщины и их якобы общих с Дуровым детей, а также ракурсы, с которых они сняты. При этом единственное отличие между снимками – это фон.

Однако самым подозрительным в поведении предполагаемой матери детей Дурова кажется то, что она раскрыла СМИ подробности своих взаимоотношений с предпринимателем незадолго до его ареста во Франции. По мнению пользователей, женщина сделала это только ради денег, чем себя полностью дискредитировала.

В то же время в интернете появилась теория, что сама Ирина – в принципе не настоящая. В частности, блогер Игорь Маисто написал в своем телеграм-канале, что не поверит в ее существование, пока не увидит интервью с ней в формате видео.

Пока это все в моих глазах – чисто инфоповод для мемов. Слишком как-то все подозрительно смахивает на нейросеть.
Игорь Маисто
блогер

При этом блогер удивился, что на рассказы Болгар сам Дуров никак не отреагировал. Кроме того, Маисто предположил, что вся эта история – вброс самого миллиардера.

В то же время на фоне обсуждений о реальности своей персоны Ирина Болгар опубликовала в соцсетях несколько коротких видеороликов, в которых идет по улице и снимает себя на фронтальную камеру.

"Больше похоже на фотошоп"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Irina Bolgar

Фото Ирины Болгар с дочерью и братьями Дуровыми за столом смутило и эксперта по нейросетям Александру Веретено. В разговоре с телеканалом Москва 24 она заявила, что этот снимок может быть результатом монтажа: на это указывают одежда и взгляды Николая и Павла, которые грустят на празднике, где все веселятся.

Братья Дуровы будто в смирительных рубашках. Такое ощущение, что фото сделано десять лет назад, когда они еще работали над ВК.
Александра Веретено
эксперт по нейросетям

Другой эксперт по нейросетям Саид Нигматулин в беседе с Москвой 24 рассказал, что, если бы снимки Ирины были созданы с помощью ИИ-инструментов, выглядели бы они качественнее. Одновременно с этим, если бы Болгар генерировала фотографии, факт бы сразу бросился в глаза. Определить это можно, например, по количеству пальцев у героев в кадре, деформации их волос, фигур и других частей тела, отметил Нигматулин. Явными были бы и обрывки непонятных элементов на заднем фоне, добавил специалист.

Однако он не исключил, что признаки монтажа другого рода на фото за столом все же есть.

Фотография очень странная. Ощущение, что нарушен параллакс: нет оптического искажения, которое должно возникать из-за расстояния объектива. По этой причине, например, человек в черном (Павел Дуров. – Прим. ред.) не объективно больше, чем мужчина на заднем фоне (Николай Дуров. – Прим. ред.) или девушка справа (Ирина Болгар – Прим. ред.). В этом проявляется искажение их размеров, и это похоже на фотошоп.
Саид Нигматулин
эксперт по нейросетям

Что же касается кадров, на которых у Болгар "одинаковое лицо", – установить их подлинность "на глаз" не представляется возможным, подчеркнул Нигматулин. Следы монтажа определит только программа: при объединении снимков она должна зафиксировать 100%-е сходство, заключил эксперт.

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Лукинова Анна

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