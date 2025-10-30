Предполагаемая мать детей Дурова заявила, что недовольна его завещанием

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/missbolgar

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар недовольна его завещанием. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

В июне этого года Дуров составил завещание, где указано, что его дети получат наследство только через 30 лет. Он отметил, что стремится к тому, чтобы его дети вели обычную жизнь, будучи не привязанными к банковским счетам.

Однако Болгар заявила, что деньги на содержание детей ей нужны сейчас. Также она пожаловалась, что основатель Telegram сменил замки в ее доме, поэтому ей и детям пришлось спать на полу в квартире без мебели.

Ранее Болгар обвинила Дурова в том, что он выставляет ее как женщину, которая лишь использовала его сперму. Она указала, что таким образом он пытается отвлечь людей от реальной истории, случившейся в их семье.

До этого представитель предпринимателя отрицал романтическую связь Дурова и Болгар. Также он указывал, что основатель мессенджера закрыл доступ к своему банковскому счету после крупных трат женщины. Уточнялось, что за несколько лет она потратила на брендовые вещи и ювелирные украшения 18 миллионов долларов.

