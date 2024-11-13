Ирина Болгар выступила с новыми обвинениями в адрес Павла Дурова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Irina Bolgar

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар выступила с новыми обвинениями в адрес предпринимателя. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, теперь Дуров пытается выставить ее как женщину, которая лишь использовала его сперму. Болгар считает, что основатель Telegram рассказывает о своем донорстве только потому, что пытается отвлечь людей от реальной истории, случившейся в их семье.

"Я выступаю за защиту своих детей и гарантирую, что права семей соблюдаются независимо от влияния или статуса", – добавила Болгар.

Ранее она пригрозила своим недоброжелателям в соцсетях судами. Юридические тяжбы, предупредила Болгар, ждут любого, кто распространяет против нее клевету.

Представитель предпринимателя, в свою очередь, отрицал романтическую связь Дурова и Болгар. Основатель популярного мессенджера закрыл доступ к своему банковскому счету после крупных трат Болгар. За пару лет она потратила на брендовые вещи и ювелирные украшения 18 миллионов долларов.

