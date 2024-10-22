Шоумен Стас Барецкий назвал себя настоящим отцом детей Ирины Болгар

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Шоумен Стас Барецкий заявил, что именно он является отцом троих детей блогера Ирины Болгар. Он также планирует бороться за них, сообщает News.ru.

"Я могу сказать одно: 100% дети не от Паши (Дурова. – Прим. ред.), дети от меня. Я сейчас буду судиться, подавать во все международные суды, какие еще юрисдикции работают", – сказал Барецкий.

По его словам, ему полагается хотя бы 30–40% от тех денег, которые хочет отсудить у предпринимателя Болгар. Также Барецкий добавил, что он не добивается "возвращения" Болгар.

"В качестве личных отношений. Они сложные люди, я знал, что эти отношения долго не продлятся. Спасибо Паше, поднял моих детей немного. Такая история", – заключил шоумен.

До этого представитель Дурова отрицал романтическую связь предпринимателя и Болгар. Также он добавлял, что основатель мессенджера закрыл Болгар доступ к своему банковскому счету после крупных трат женщины. Уточнялось, что за пару лет она потратила на брендовые вещи и ювелирные украшения 18 миллионов долларов.

При этом Болгар опровергала слова представителя предпринимателя о том, что они не были парой. В частности, она уточнила, что у нее есть переписка, которая показывает, что Дуров считал отношения с ней семейными.

Основателя Telegram задержали во Франции в конце августа. Он обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже программиста выпустили под залог, однако оставили под судебным контролем. Парижская прокуратура подтвердила, что он может изменить условия надзора, например для того, чтобы покидать страну.