22 октября, 16:10Шоу-бизнес
Шоумен Стас Барецкий назвал себя настоящим отцом детей Ирины Болгар
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Шоумен Стас Барецкий заявил, что именно он является отцом троих детей блогера Ирины Болгар. Он также планирует бороться за них, сообщает News.ru.
"Я могу сказать одно: 100% дети не от Паши (Дурова. – Прим. ред.), дети от меня. Я сейчас буду судиться, подавать во все международные суды, какие еще юрисдикции работают", – сказал Барецкий.
По его словам, ему полагается хотя бы 30–40% от тех денег, которые хочет отсудить у предпринимателя Болгар. Также Барецкий добавил, что он не добивается "возвращения" Болгар.
"В качестве личных отношений. Они сложные люди, я знал, что эти отношения долго не продлятся. Спасибо Паше, поднял моих детей немного. Такая история", – заключил шоумен.
До этого представитель Дурова отрицал романтическую связь предпринимателя и Болгар. Также он добавлял, что основатель мессенджера закрыл Болгар доступ к своему банковскому счету после крупных трат женщины. Уточнялось, что за пару лет она потратила на брендовые вещи и ювелирные украшения 18 миллионов долларов.
При этом Болгар опровергала слова представителя предпринимателя о том, что они не были парой. В частности, она уточнила, что у нее есть переписка, которая показывает, что Дуров считал отношения с ней семейными.
Основателя Telegram задержали во Франции в конце августа. Он обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.
Позже программиста выпустили под залог, однако оставили под судебным контролем. Парижская прокуратура подтвердила, что он может изменить условия надзора, например для того, чтобы покидать страну.
Называющая себя матерью детей Дурова опубликовала новое фото с бизнесменом