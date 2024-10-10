Предполагаемая мать детей Дурова потратила 18 млн долларов с его счетов на люксовые бренды

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/missbolgar

За несколько лет Ирина Болгар потратила на люксовые бренды и ювелирные изделия 18 миллионов долларов со счетов основателя Telegram Павла Дурова, следует из полного комментария мессенджера изданию New York Times, о котором пишет в своем телеграм-канале бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин.

В 2019 году Дуров по обоюдной договоренности единоразово перевел Болгар 7 миллионов долларов на содержание троих детей. Предполагалось, что на каждого ребенка до достижения им 23-летия в месяц будет уходить 10 тысяч долларов. Подчеркивается, что ровно столько же мужчина тратит на поддержку остальных своих детей.

По просьбе Болгар платеж был разбит на две части – 5 миллионов в качестве подарка и 2 миллиона на "поддержку детей". Правда, позже женщина заявила, что все средства являются ее "личными сбережениями". Отмечается, что доказать, что все деньги с самого начала предназначались для детей, легко, поэтому сторона Дурова выступает за конкретное разрешение данного дела в суде.

В комментарии говорится, что, помимо указанных 7 миллионов, Дуров также разрешал Болгар пользоваться своим счетом в банке. Однако в 2022 году он обнаружил, что за несколько лет женщина потратила 18 миллионов долларов с его счетов на люксовые бренды и ювелирные изделия. В итоге в первой половине 2023 года Дуров закрыл ей доступ к ним.

Между тем Болгар поздравила основателя Telegram с 40-летием на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Женщина выложила кадры замка Иф – бывшей французской тюрьмы для особо опасных преступников.

"Никто не должен оставаться без подарков на день рождения", – подписала она свой пост.

Дурова задержали в Париже в конце августа. Ему предъявили обвинения в нескольких преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Позже его выпустили под залог, но оставили под судебным контролем.

В свою очередь, Болгар считает Telegram совместно нажитым имуществом. По ее словам, она планирует добиться от Дурова финансового обеспечения детей, поскольку на нее не было зарегистрировано никаких значимых семейных активов.

