Предполагаемая мать детей Павла Дурова Ирина Болгар пригрозила хейтерам судом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/missbolgar

Предполагаемая мать детей Павла Дурова Ирина Болгар пригрозила своим недоброжелателям судом в комментариях в соцсетях.

Женщина заявила, что в России у нее есть юристы и "под суд пойдет каждый, кто распространяет клевету" про нее в интернете.

"По IP сейчас это очень легко вычисляется. Ждите повестки", – ответила одному из пользователей Болгар.

Другому же комментатору она пригрозила тем, что он первым пойдет под суд "за клевету, распространение заведомой лжи и оскорбления".

В свою очередь, IT-эксперт Артем Геллер в беседе с News.ru заявил, что вычислить хейтеров по IP-адресу у Болгар не получится. По его словам, за всю историю интернета людей, которые хотели вычислить всех комментаторов и наказать их, было огромное количество. Однако это является абсолютно бесполезной затеей, которая не имеет под собой никакого основания.

Ранее стало известно, что Болгар потратила 18 миллионов долларов со счетов основателя Telegram. Отмечается, что Дуров, помимо денег, выделенных на поддержку их общих детей, также разрешал Болгар пользоваться своим личным счетом в банке. Но в 2022 году мужчина обнаружил, что за несколько лет его экс-избранница потратила 18 миллионов долларов на люксовые бренды и ювелирные изделия. В итоге в первой половине 2023 года Дуров закрыл ей доступ к своему банковскому счету.