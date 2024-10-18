Вероятная мать детей Павла Дурова обратилась к нему после блокировки страницы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/missbolgar

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар разместила ранее неизвестные фотографии с предпринимателем и обратилась к нему после блокировки ее страницы в социальной сети.

"Счастлив ли ты, когда твою семью травят твои "друзья"? Скажи сам. Не через пресс-секретаря. Будь смелым", – написала она на своей странице в одной из соцсетей.

На опубликованных кадрах основатель Telegram находится в домашней обстановке, позирует для фото вместе с Болгар, а также отдыхает вместе с ней на пляже. К одной из публикаций она приложила вопрос: "Как ты себя чувствуешь?", приложив ссылку на страницу Дурова.

"Скажу, что чувствую я. Я не чувствую больше ничего. Это катастрофа, то, что ты сделал. Моя жизнь с детьми окончательно перевернута с ног на голову и разрушена", – написала чуть позже женщина.

По словам Болгар, годы жизни с предпринимателем были худшим периодом ее жизни, который она потеряла. Предполагаемая мать детей Дурова также написала, что теперь ей нечего терять и она готова начать жить заново.

Ранее Болгар уже пригрозила своим недоброжелателям в соцсетях судами. Юридические тяжбы, предупредила она, ждут любого, кто распространяет против нее клевету.

До этого представитель предпринимателя отрицал романтическую связь Дурова и Болгар. Также он добавлял, что основатель мессенджера закрыл доступ к своему банковскому счету после крупных трат женщины. Уточнялось, что за пару лет она потратила на брендовые вещи и ювелирные украшения 18 миллионов долларов.

