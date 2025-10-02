SHOT: Мать детей Дурова Ирина Болгар продала все имущество в России

Мать троих детей от Павла Дурова Ирина Болгар продала квартиру в Санкт-Петербурге за 15,5 миллиона рублей и таким образом избавилась от всего имущества в России, написали СМИ. Что еще известно о бывшей возлюбленной основателя Telegram – в материале Москвы 24.

Тотальная распродажа

Фото: телеграм-канал SHOT

Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, продала свою трехкомнатную квартиру на Васильевском острове в Санкт-Петербурге за 15,5 миллиона рублей. Теперь девушка, которая живет в Швейцарии, избавилась от всего имущества в РФ, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, изначально недвижимость продавалась за 18 миллионов, но позже ценник пришлось снизить из-за плохого ремонта и сложной долевой структуры собственности. При этом осенью 2024 года журналисты выяснили, что члены семьи Болгар судились друг с другом из-за этой квартиры. По данным SHOT, Болгар боролась с родственниками за каждый метр недвижимости.

СМИ писали, что отец Ирины после развода с ее матерью разделил жилплощадь между тремя детьми – Ириной, Мариной и сыном от второго брака Роденом. Этот факт не понравился экс-возлюбленной Дурова, после чего началась череда судебных разбирательств.

При этом отношения между родственниками испортились давно. Младшая из сестер Болгар, Марина, в одном из ток-шоу на федеральном канале рассказывала, что Ирина была для нее близким человеком, пока не переехала в Европу. После этого родственница оборвала все контакты.





Марина сестра Ирины Болгар Я спрашивала, почему она не хочет со мной общаться. Но Ирина отвечала, что я не ее круга общения. Говорила, если я похудею на 40 килограммов и буду как она, то выведет меня в свет и найдет мне достойного мужа. А так как я неидеальных форм, то стыдилась меня.

Она также призналась, что сестры полностью прекратили общение и заблокировали друг друга в соцсетях.

Более 100 детей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/missbolgar

Ирина Болгар впервые появилась в информационном поле в июле 2024 года: тогда она стала активно вести аккаунт в соцсетях, публиковать фото детей и помечать их хештегом #durov. Вскоре женщина дала интервью, где представилась матерью троих детей Павла Дурова – Леи (2013), Даниэля (2016) и Давида (2017). Ирина также рассказала, что знакомство с основателем Telegram произошло в городе на Неве, но не уточнила дату.

По ее словам, ранее она не афишировала семью, чтобы уберечь детей от пристального внимания. Но когда наследники начали спрашивать, почему о них нет сведений в Сети, в отличие от старших детей их отца, она решила раскрыть информацию.

В августе 2024 года стало известно, что Болгар подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. Женщина утверждала, что бизнесмен пять раз применял физическое насилие к их младшему сыну, что якобы привело к травмам, включая сотрясение мозга, и нарушению сна. После этого она подала гражданский иск об опеке над детьми. Многодетная мать также заявила, что миллиардер перестал выплачивать алименты, размер которых составлял 150 тысяч евро в месяц (более 14 миллионов рублей).

Кроме этого, Болгар сочла мессенджер Telegram совместно нажитым имуществом. В своем блоге она отметила, что, несмотря на отсутствие официальной регистрации брака с Дуровым, может претендовать на компанию.

По данным СМИ, у миллиардера также есть двое старших детей – дочь Алина (2009) и сын Михаил (2010), рожденные в браке с первой женой Дарьей Бондаренко. Кроме того, в 2024-м году Павел заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, поскольку 15 лет назад он стал донором спермы.

В недавнем интервью американскому блогеру Лексу Фридману предприниматель отметил, что точно не знает, сколько именно у него детей, но не хочет делать различий между естественно зачатыми и биологическими наследниками. По словам бизнесмена, все они смогут претендовать на его наследство, однако им придется доказать, что у них с Дуровым общая ДНК.

Ранее Павел также отмечал, что его дети смогут воспользоваться наследством не ранее, чем через 30 лет после его смерти.

