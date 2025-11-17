Жители столичного ЖК пожаловались на ночной караоке-клуб

Жители одного из столичных ЖК столкнулись с проблемой из-за работы караоке-клуба, расположенного на первом этаже. По их словам, шумные вечеринки продолжаются до 06:00 по выходным, а нетрезвые посетители регулярно устраивают драки на придомовой территории.

Некоторые собственники квартир всерьез рассматривают возможность продажи жилья, однако найти покупателей, готовых мириться с постоянным шумом, будет непросто.

Юристы подтверждают, что деятельность заведения нарушает закон о тишине, который устанавливает ограничения уровня шума в ночное время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.