В ГД предупредили о риске злоупотреблений при компенсации неиспользованного отпуска

Россияне поддержали идею выплачивать компенсации за неиспользованный отпуск в конце года, следует из результатов опроса SuperJob. В чем минусы подобной инициативы и можно ли получить оплату за непотраченные дни отпуска сейчас – в материале Москвы 24.

Деньги вместо отдыха?

Депутаты партии "Новые люди" предложили позволить россиянам получать в конце года денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Свое обращение Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Олег Леонов направили в адрес министра труда и соцзащиты Антона Котякова, сообщает Life.ru.

Депутаты подчеркнули, что в настоящее время Трудовым кодексом РФ выплата компенсации предусмотрена в двух случаях: при прекращении трудового договора и по письменному заявлению сотрудника в ситуации, когда накопленный по итогам года отпуск превышает 28 календарных дней.



из текста обращения Для решения обозначенной проблемы считаем необходимым внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, предоставив работникам право по своему желанию получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам календарного года, даже если они продолжают трудовую деятельность и не увольняются.

Авторы добавили, что нововведение может позволить работодателям снизить "отпускные долги" и уменьшить финансовую нагрузку в случае увольнения сотрудника.

В свою очередь, большая часть россиян поддержали инициативу, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.

"Большинство россиян (66%) поддержало предложение: "Должно быть право выбора каждого человека – отдыхать или получить компенсацию"; "Сейчас ставки по вкладам высокие, этими деньгами можно выгодно распорядиться". Против выступил каждый одиннадцатый (11%), еще 23% затруднились с ответом", – отметили аналитики.

При этом мужчины одобряли инициативу чаще женщин (68 против 65%). Кроме того, замысел в большей степени поддерживали представители молодого поколения – до 35 лет. В то же время россияне, которые зарабатывают менее 50 тысяч рублей в месяц, критикуют инициативу чаще тех, чья зарплата выше.

Ранее вопросы регулирования системы отпусков поднимались в общественной организации "Отцы рядом". С предложением ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для сотрудников, которые более 5 лет непрерывно работали в компании, общественники обратились в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Глава комитета Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 отметил очевидную пользу инициативы, однако обратил внимание на возможные негативные экономические последствия. По его словам, любая допнагрузка на работодателя ложится в том числе на федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, а также на бюджеты коммерческих и некоммерческих структур.

"Система и так хорошо работает"

Новое предложение несет в себе ряд рисков для злоупотребления как со стороны сотрудников, так и со стороны работодателей. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.



Елена Цунаева первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Идея вызывает вопросы. Когда граждане в ущерб своему здоровью не используют весь отпуск, а пытаются получить компенсацию, это может отрицательно сказаться на их самочувствии. Также есть риск злоупотребления со стороны работодателей, которые предпочтут использовать сотрудника в ущерб его здоровью, предпочитая компенсировать это деньгами.

"Система, которая существует сейчас, работает. Компенсация предусмотрена, например, в случае увольнения, эти отработанные дни никуда не исчезают. Все, что касается прав сотрудника, регулируется Трудовым кодексом, коллективным или индивидуальным договором. При этом у граждан есть возможности брать отпуск целиком или разбивать его на части, предположим, по две недели", – уточнила Цунаева.

По словам депутата, отпуск необходим, чтобы человек мог полноценно отдохнуть и в дальнейшем нормально работать. Исключительно выходных дней для полноценного восстановления может быть мало, считает она.

В то же время руководство некоторых организаций может быть заинтересовано в том, чтобы рабочий процесс не прерывался, если на предприятии есть нехватка трудовых ресурсов.

"Вполне возможно, им будет выгодно, чтобы сотрудники не уходили в отпуск: так не нужно перестраивать систему. Но повторюсь: здоровье на первом месте. Нельзя допустить, чтобы в попытке получить деньги человек работал на износ и в итоге заработал необратимые изменения в здоровье", – резюмировала Цунаева.

В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила, что компенсации отпуска в конце года стоит вводить постепенно и в более благоприятное для экономики время. В беседе с Москвой 24 она отметила, что реализация проекта осложняется текущей рыночной ситуацией, когда многие компании испытывают кредитную нагрузку и санкционное давление.



Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Люди, которые работают в найме, не всегда глубоко понимают, как устроены процессы в организации и как все взаимосвязано. Поэтому нужно исходить из реальности, чтобы компании могли функционировать.

Она также рассказала про случай, когда человека не могли отправить в отпуск: он мотивировал отказы тем, что у него так копятся деньги.

"Но негативный фактор этого – накапливание усталости. Отпуск положительно влияет на человека, он восстанавливает психологическое равновесие. Появляется возможность отключиться от рабочего процесса. Человек справляется с эмоциональным и психологическим выгоранием, восстанавливает свои ресурсы. На работу он возвращается с новыми силами", – рассказала Лоикова.

Она также добавила, что стандартно отпуск длится 28 календарных дней. Несмотря на это, иногда бывают исключения, например, в случае тяжелых и опасных условий труда. Отпускные обязаны предоставлять минимум за три дня до отпуска, а если это выходной, они выплачиваются заблаговременно.