Депутат Нилов: введение экстраотпуска для работников-старожилов может навредить экономике

В России предложили ввести месячный оплачиваемый отпуск для сотрудников, проработавших в компании более пяти лет. По мнению авторов инициативы, такая мера поможет бороться с профессиональным выгоранием и текучкой кадров. Возможно ли применить такую практику и будет ли она эффективной, разбиралась Москва 24.

Бонус для старожилов

Дополнительный оплачиваемый отпуск протяженностью месяц могут ввести в России для сотрудников, проработавших в одной компании непрерывно более 5 лет. С такой инициативой в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обратилась общественная организация "Отцы рядом".

По мнению участников объединения, мера позволит защитить от выгорания и снизить уровень профессионального стресса (по данным ВЦИОМ и Росстата, от него страдают более 65% работников в России), что в перспективе приведет к повышению производительности труда и снижению расходов компаний на оплату больничных листов. Инициатива также важна в контексте снижения текучести кадров, которая, согласно Росстату, в некоторых отраслях достигает 30%. При этом экстраотпуск работники могут использовать для непрерывного образования и профессионального развития, подчеркнули общественники.

Саббатикал, или социальный отпуск , который предлагают внедрить в России, ранее уже получил распространение в IT-секторе международных корпораций (Google, Intel, IBM, eBay, BCG). Такой отдых, как правило, длится от нескольких месяцев до года и может частично или полностью оплачиваться. При этом рабочая ставка в обязательном порядке сохраняется за сотрудником.



Реализовать инициативу общественники предлагают по следующей схеме:



предоставить не менее 22 рабочих дней отпуска (1 календарный месяц) после 5 лет непрерывного стажа в одной компании;

дать возможность разбить отдых на несколько частей (не менее двух по 14 дней) и комбинации с другими видами отпуска;

финансировать саббатикал можно по следующей схеме: 50% оплачивается работодателем, еще 50% компенсируется через механизм налогового вычета в рамках взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

При этом гарантия сохранения рабочего места, механизм частичной компенсации оплаты отпуска, а также гибкие условия его использования должны стать ключевыми положениями в случае реализации предложения, уточнили в общественной организации.

Помимо плюсов для самих работников, саббатикал может способствовать и решению демографических проблем (отпуск можно использовать для ухода за детьми или пожилыми родственниками), а также принести пользу социальному предпринимательству и внутреннему туризму за счет увеличения свободного времени у трудоспособного населения, заявили в организации.

Слишком большая нагрузка

Несмотря на очевидную пользу инициативы для сотрудников, ее применение в России может привести к негативным экономическим последствиям, заявил в беседе с Москвой 24 глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Просто заставить работодателя оплачивать такой отпуск нельзя. У него не хватит средств из фонда заработной платы. А это может привести к росту цен, к инфляции", – заявил депутат.





Ярослав Нилов депутат Госдумы Любая дополнительная нагрузка на работодателя – это нагрузка на федеральный, региональные, муниципальные бюджеты, на бюджеты коммерческих и некоммерческих структур.

В то же время оплата экстраотпуска за счет налогового вычета лишит государство части доходов, что может привести к другому ряду негативных последствий, указал Нилов. Однако исключать возможность применения данной инициативы в видоизмененном формате депутат не стал.

"Когда наш комитет получит такое предложение, мы рассмотрим его на трехсторонней комиссии с участием профсоюзной стороны, работодателей и правительственной стороны как ответственной структуры за развитие социальных отношений в РФ. И, может быть, в рамках дискуссии родится какой-то новый механизм для поддержки лояльных работников", – рассказал Нилов.

При этом в России есть ряд предприятий, которые теоретически могли бы согласиться оплачивать экстраотпуск сотрудникам со стажем, заявил HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

"Теоретически это могут быть крупные IT-компании, которым нанимать нового сотрудника выйдет дороже, чем удержать лояльного", – предположил специалист в беседе с Москвой 24.





Гарри Мурадян HR-эксперт Также это могут быть корпорации, единственные в своем роде на рынке. Ликвидность людей, которые там работают, очень низкая (не так много мест, где нужны, допустим, физики-ядерщики). И такая мера поддержки теоретически могла бы помочь привлекать новые кадры.

В то же время эксперт предупредил, что обязательная оплата работодателем дополнительного месячного отпуска для старожилов может привести к тому, что компании начнут под любыми предлогами увольнять долго работающих сотрудников.