16 ноября, 11:15

Сергей Собянин сообщил о новом подходе в оказании сердечно-сосудистой помощи

В Москве внедрен новый подход к оказанию сердечно-сосудистой помощи через стационары кратковременного пребывания. Как сообщил Сергей Собянин, такие отделения созданы в 28 взрослых и детских больницах города, где операции на сердце и сосудах выполняются в режиме "одного дня".

За последние 9 месяцев почти 8,5 тысячи пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь без длительной госпитализации. После проведения операции пациенты в тот же день возвращаются домой под амбулаторное наблюдение специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

