01 ноября, 18:15

Мэр Москвы: открыто два новых центра для пациентов после трансплантации

В Москве начали работу два новых центра для пациентов после трансплантации органов. Как сообщил Сергей Собянин, они открылись в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и в МКНЦ имени А. С. Логинова. Здесь пациенты с пересаженными органами смогут получать пожизненную медицинскую помощь, включая рецепты на льготные лекарства.

Центры укомплектованы специалистами различных профилей. Как отметила заведующая амбулаторным центром НИИ Склифосовского Виктория Смирнова, наблюдаться здесь могут пациенты, прошедшие трансплантацию в любых клиниках, но прикрепленные к московским поликлиникам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

