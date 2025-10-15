Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 12:10

Мэр Москвы

"Новости дня": мэр Москвы рассказал о работе системы скорой медицинской помощи

"Новости дня": мэр Москвы рассказал о работе системы скорой медицинской помощи

Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице

Собянин поздравил сотрудников московской скорой помощи с 106-летием службы

Собянин: 235 тыс москвичей переселяются или переехали в квартиры по реновации

Более 8 тысяч москвичей получат новые квартиры по реновации

Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации

Собянин: около 8 тыс москвичей переезжают в 14 новостроек по реновации

Собянин: в Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром

Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания в районе Митино

Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетаний в районе Митино

Сергей Собянин рассказал о работе столичной системы скорой медицинской помощи, отметив ее эффективность и человеческий фактор. В профессиональный праздник сотрудников была представлена новая модель автомобиля скорой помощи с улучшенной компоновкой салона.

Новую машину разработали на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. За счет изменения внутренней архитектуры площадь увеличена на 70%, оборудование размещено на дверях, а доступ к пациенту возможен с обеих сторон. Врачи используют электронные карты пациентов уже по пути к вызову, что экономит время.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
мэр Москвымедицинагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика