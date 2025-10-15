"Новости дня": мэр Москвы рассказал о работе системы скорой медицинской помощи

Сергей Собянин рассказал о работе столичной системы скорой медицинской помощи, отметив ее эффективность и человеческий фактор. В профессиональный праздник сотрудников была представлена новая модель автомобиля скорой помощи с улучшенной компоновкой салона.

Новую машину разработали на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. За счет изменения внутренней архитектуры площадь увеличена на 70%, оборудование размещено на дверях, а доступ к пациенту возможен с обеих сторон. Врачи используют электронные карты пациентов уже по пути к вызову, что экономит время.

Подробнее – в программе "Новости дня".