Новый газопровод высокого давления построят на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы. Его строительство завершится в 2027 году, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Новое оборудование предоставит надежное и бесперебойное теплоэнергоснабжение тысячам москвичей и десяткам коммунальных и соцобъектов.

Общая протяженность газопровода составит свыше 2,5 километра. Он будет проходить через территорию с железнодорожными путями, линией Московского центрального кольца (МЦК) в районе станции Новохохловская и с участками Московского скоростного диаметра (МСД).

В ходе работ специалисты используют современные бестраншейные технологии, которые минимизируют вмешательство в городскую среду. Более 2,1 километра газопровода будет возведено при помощи метода микротоннелирования и еще около 400 метров – при помощи открытой прокладки.

Технология микротоннелирования является инновационным методом закрытой прокладки трубопроводов. При ней специалисты выполняют работы под землей без разрытия траншей.

В рамках проекта также планируется установить три современных шаровых газовых крана с электроприводом. Они будут подключены к автоматизированной системе дистанционного управления центральной диспетчерской Мосгаза.

Электричество и тепло с ТЭЦ-8 поступают в крупнейшие промышленные предприятия Москвы, жилые дома в районах Замоскворечье, Рязанском, Нижегородском, Даниловском, Южнопортовом и Таганском.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве на постоянной основе проходит модернизация ТЭЦ для повышения эффективности, безопасности и создания дополнительных резервов мощности.

По его словам, система централизованного теплоснабжения является самой большой в мире. Ее длина превышает 18 тысяч километров. Более того, все 13 ТЭЦ города функционируют на самом экологичном топливе – природном газе.

