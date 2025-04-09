Жители Патриарших прудов рассказали, как лошади мешают им спать

На Патриарших прудах жители снова жалуются на ночной шум. По словам очевидцев, животные пугаются громких звуков, могут понести и даже повредить припаркованные машины. Один из случаев закончился ремонтом авто на несколько сотен тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что городская среда стрессует животных, а юристы напоминают – за нарушение тишины в Москве предусмотрены штрафы. Для физических лиц – до 2 тысяч рублей, для юрлиц – до 80 тысяч.

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