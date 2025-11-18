Форма поиска по сайту

18 ноября, 11:30

"Деньги 24": ставки по банковским вкладам в России снизились до 15% годовых

Ставки по банковским вкладам в России продолжают снижаться, достигнув в среднем 15% годовых, что значительно ниже недавних показателей в 20%. В течение последних трех месяцев объем депозитов в банках остается неизменным, что свидетельствует о начале оттока средств клиентов.

При этом эксперты прогнозируют, что ключевая ставка Центробанка будет снижаться постепенно, поэтому резкого падения доходности по вкладам в ближайшие месяцы не ожидается.

Несмотря на снижение ставок, хранение средств на депозитах остается более выгодным вариантом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликЕвгений Беляков

