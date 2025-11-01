Эксперт Сафонов: основная занятость сосредоточена в сферах, где ИИ не может заменить людей

Фото: depositphotos/Jirsak

В России основная занятость сосредоточена в сферах, где искусственный интеллект (ИИ) еще не может заменить людей. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Например, это отрасли здравоохранения, образования, торговли. Тут речь не о каких-то офисных работниках", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас в мире идет обратная тенденция. Часто людей возвращают на работу в офисы.

Сафонов также отметил, что основная сфера устройства бизнес-процессов в настоящий период – это труд, школа, поликлиника, библиотека, вуз и так далее. При этом сокращение персонала становится результатом оптимизации и осуществляется в соответствии с пониманием компании о спросе на ее продукцию или услуги.

Ранее отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол заявил, что при принятии управленческих решений человеческий интеллект остается сильнее нейросетей. В рамках визита в Татарстан Маск-старший познакомился с ключевыми направлениями развития информационных технологий в республике. Его заявление прозвучало во время разговора об использовании ИИ в кадровой политике.