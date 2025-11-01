Депутат Нилов: отмены уже оформленных бумажных трудовых книжек не будет

Фото: depositphotos/sgorin

Отмены уже оформленных бумажных трудовых книжек не будет, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат прокомментировал сообщения о том, что в 2026 или 2027 году планируется отмена всех бумажных трудовых книжек. Нилов подчеркнул, что они сохраняются у тех сотрудников, у которых они уже заведены, однако их не заводят для тех, кто трудоустраивается впервые.

Кроме того, вся трудовая деятельность уже фиксируется в электронном формате, но дублируется на бумажном носителе при наличии. Депутат отметил, что это действующая норма Трудового кодекса, и вопросов, связанных с корректировкой в этой части, не поднимается.

"Считаю, что система сбалансирована, и даже нет смысла каким-либо образом сейчас этот вопрос поднимать, чтобы не вызывать ненужного недопонимания, ненужной негативной реакции, какой-то тревожности. Все, мне кажется, сбалансированно работает", – добавил Нилов.

Любой желающий может посмотреть историю своих трудовых отношений в системе персонифицированного учета, а бумажная трудовая книжка при наличии будет действовать.

При этом новые документы не оформляются в России с 2021 года. Электронные трудовые книжки не имеют физического носителя, а данные хранятся в базе Социального фонда и могут быть получены, например, в виде бумажной выписки или на портале "Госуслуги".

Кроме того, многодетные семьи могут рассчитывать на особую поддержку, закрепленную в Трудовом кодексе, напомнила директор по персоналу и организованному развитию сервиса по поиску работы Юлия Санина в беседе с RT.

Например, такие сотрудники могут выбрать любое удобное время для ежегодного оплачиваемого отпуска, если младшему ребенку еще не исполнилось 14. Они также имеют право отказываться от служебных командировок, ночных смен, сверхурочной работы, а также работы в выходные и праздничные дни. Подобных сотрудников можно привлечь к этому только при наличии их согласия.

Помимо этого, дополнительно для родителей, у которых двое и более детей младше 14 лет, и для родителей-одиночек может быть предоставлен неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней.

"Это возможно при наличии соответствующего условия в коллективном договоре или локальном нормативном акте", – подчеркнула Санина.

Ранее менеджер отдела бизнес-аналитики кадровой компании Илона Платонова рассказала, что рынок труда в России фиксирует пиковые показатели роста, число вакансий увеличилось в 1,6 раза по сравнению с началом сентября. На 8% увеличились предполагаемые зарплаты. Это связано с тем, что работодатели готовятся к высокому сезону, который связан с предпраздничным спросом.

