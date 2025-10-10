В России заявили о спросе на сотрудников, умеющих работать с ИИ

Фото: depositphotos/peus

Российские компании стали в 10 раз чаще упоминать навык работы с нейросетями в вакансиях. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу одного из сервисов по поиску работы.

Сейчас на рынке труда расширяется круг компетенций, который необходим работникам для достижения успехов в карьере, сообщили в пресс-службе. За последние пять лет у работодателей возник интерес к сквозным навыкам: от этики до нейросетей.

Отмечается, что теперь навык работы с ИИ встречается не только в IT-сфере. Он присутствует и в вакансиях учителей, секретарей, электромонтажников и инженеров по качеству.

Чаще всего навыки работы с нейросетями можно встретить в резюме редакторов и копирайтеров, предлагаемая зарплата которых составляет около 78 тысяч рублей. Также это маркетологи со средней зарплатой около 85 тысяч рублей и дизайнеры, которым предлагают 69,4 тысячи рублей.

В IT-сфере знание искусственного интеллекта упоминается в вакансиях аналитиков, которым предлагают в среднем 150 тысяч рублей, программистов, чья зарплата составляет около 160 тысяч рублей, и тестировщиков.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще обращаться к искусственному интеллекту за советами по отношениям. Многим людям общаться с ИИ комфортнее, чем с друзьями, так как нейросеть не осуждает и не вступает в споры – это позволяет человеку расслабиться и быть собой.

