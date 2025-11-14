В Центробанке заявили о возможности снижения ключевой ставки до конца года. Окончательное решение будет принято в декабре, когда финансовый регулятор получит всю необходимую информацию о состоянии экономики.

В последний раз в России ключевая ставка была снижена на половину процентного пункта до 16,5% годовых 24 октября. Это было уже четвертое снижение в этом году.

