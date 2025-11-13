"Деньги 24": Минфин РФ согласился смягчить новый налог на букмекеров

Минфин РФ согласился смягчить новый налог на букмекеров, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Согласно модернизированной версии закона, букмекерские конторы смогут заплатить в казну на 50 миллиардов рублей меньше, чем предполагалось изначально.

По первоначальному плану букмекеры должны были платить 5% с оборота и 25% налог на прибыль. В итоге было решено изменить платежи на 7% с разницы между выигрышем и ставкой, а также оставить налог на прибыль в размере 25%.

