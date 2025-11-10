Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": в столичных банках начался сезон новогодних акций по вкладам

"Деньги 24": в столичных банках начался сезон новогодних акций по вкладам

"Деньги 24": россияне стали реже покупать бытовую технику у крупных ретейлеров

"Деньги 24": россияне взяли рекордное число ипотечных кредитов в октябре

Мировые эксперты спрогнозировали падение американского доллара

Один из крупнейших ретейлеров электроники сообщил о падении продаж в России

В России впервые сократилось количество кредитных карт у населения

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% к Новому году

Новости мира: США опровергли заявление Венгрии о снятии санкций на энергоносители РФ

Новости регионов: мораторий на ипотечные платежи могут ввести на период декретного отпуска

Российские туристы в Китае смогут расплачиваться с помощью QR-кода

В московских банках стартует сезон новогодних акций, предлагающих специальные условия по вкладам и другим финансовым продуктам. Согласно данным анализа, топ-20 российских банков предлагают вклады под 15% годовых на трехмесячный срок, 14,48% на полгода и 13,2% на годовой период.

Как отмечает экономический обозреватель Константин Цыганков, общий объем средств россиян в банковской системе составляет около 60 триллионов рублей, включая вклады, остатки на счетах и другие финансовые инструменты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика