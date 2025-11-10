"Деньги 24": в столичных банках начался сезон новогодних акций по вкладам

В московских банках стартует сезон новогодних акций, предлагающих специальные условия по вкладам и другим финансовым продуктам. Согласно данным анализа, топ-20 российских банков предлагают вклады под 15% годовых на трехмесячный срок, 14,48% на полгода и 13,2% на годовой период.

Как отмечает экономический обозреватель Константин Цыганков, общий объем средств россиян в банковской системе составляет около 60 триллионов рублей, включая вклады, остатки на счетах и другие финансовые инструменты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.