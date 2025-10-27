Форма поиска по сайту

27 октября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": количество закрытых магазинов в России выросло в 2 раза

Количество закрытых магазинов в России выросло более чем в два раза на фоне снижения интереса новых брендов к российскому рынку, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, большинство свободных ниш после ухода западных компаний уже заняты, а текущая экономическая ситуация сдерживает приток инвесторов.

Он отметил, что большинство новых игроков, особенно в сегменте одежды, предпочитают работать только онлайн, избегая затрат на офлайн-магазины. При этом посещаемость торговых центров может сократиться на 3% в 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
Иван Евдокимов, Мария Рыбакова, Евгений Беляков

