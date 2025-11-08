Венгрия закупит американский СПГ на 600 млн долларов

Фото: depositphotos/63ru78

Власти Венгрии планируют закупить у США сжиженный природный газ (СПГ) на общую сумму в 600 миллионов долларов. Об этом сообщил американский Госдепартамент после встречи премьера Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа.

Венгрия также намерена приобрести у Штатов оборонную продукцию на 700 миллионов долларов.

Помимо этого, Будапешт договорился с американской компанией Westinghouse о закупке ядерного топлива и использовании технологии малых модульных реакторов (ММР). Стоимость контракта оценивается в 114 миллионов долларов. В рамках него Венгрия намерена создать до 10 ММР с инвестициями на сумму до 20 миллиардов долларов.

Орбан провел переговоры с Трампом в Белом доме 7 ноября. Во время встречи премьер Венгрии заявил, что поставки российских энергоресурсов имеют жизненно важное значение для его страны.

Позже Орбан объявил, что Венгрия получила от США полное освобождение от санкций, которые препятствовали поставкам нефти и газа из России. Вашингтон также отменит санкции против строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".