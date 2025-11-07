Трамп допустил исключение Венгрии из санкций против российской нефти

Фото: AP Photo/Evan Vucci

США изучают возможность сделать исключение для Венгрии из санкций против российской нефти, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

"Мы изучаем этот вопрос, потому что ему (Орбану – Прим. ред.) очень сложно получать нефть и газ из других стран, как вы знаете, у них (венгров – Прим. ред.) нет преимущества в виде выхода к морю, это великая страна, это большая страна, но у нее нет моря, нет портов", – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

В свою очередь, Орбан сказал, что поставки российских энергоресурсов имеют жизненно важное значение для его страны. Он намерен объяснить последствия для Венгрии и ее экономики в случае, если не будет поставок нефти и газа из России.

Венгерский политик добавил, что Вашингтон и Будапешт в настоящее время находятся в хорошей позиции, чтобы открыть новую главу в отношениях между государствами.

Ранее Орбан сообщил о работе над обходом решения Евросоюза по запрету на импорт российских энергоносителей. Он подчеркнул, что на Венгрию оказывается давление. При запрете недорогих и надежных энергоресурсов из России счета за энергию для венгров значительно увеличатся.