В Словакии заявили, что для отказа от газа и нефти из РФ потребуется время

Фото: 123RF/ppetrenko

Словакии потребуется время для отказа от газа и нефти из России. Об этом заявила глава министерства экономики страны Дениса Сакова на своей странице в соцсетях.

Она подчеркнула, что эта тема является для Словакии очень чувствительной. Отказ от российских энергоресурсов может иметь серьезные последствия для энергетической безопасности страны.

Сакова добавила, что для обеспечения Словакии и Венгрии достаточными объемами газа и нефти Евросоюз должен сделать все необходимое для усиления своих инфраструктурных проектов и обеспечения достаточного финансирования для них.

Ранее Совет Евросоюза утвердил запрет на импорт газа из России с 1 января 2026 года на основании предложения Еврокомиссии.

Постановление вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт как трубопроводного газа, так и СПГ из России. При этом импорт будет запрещен при сохранении переходного периода для существующих контрактов.