"Деньги 24. Финансовая грамотность": финансовые консультанты и инвестиционные советники

Снижение процентных ставок по банковским вкладам заставляет многих россиян искать более доходные финансовые инструменты. Все больше людей пытаются заработать на фондовом рынке, в том числе прислушиваясь к советам консультантов в социальных сетях.

Кому из них можно доверять? Чем финансовые консультанты отличаются от инвестиционных советников?

Об этом – в программе "Деньги 24. Финансовая грамотность".