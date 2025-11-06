Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 11:45

Экономика

"Деньги 24. Финансовая грамотность": финансовые консультанты и инвестиционные советники

"Деньги 24. Финансовая грамотность": финансовые консультанты и инвестиционные советники

"Деньги 24": эксперт оценил политику нового мэра Нью-Йорка

"Деньги 24": мобильная связь и интернет подорожают в России в 2026 году

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮАО

"Деньги 24": россияне стали перекладывать деньги с вкладов на рынок недвижимости

"Деньги 24": в России сократилось количество платежных карт

Sprite и Coca-Cola зарегистрировали товарные знаки в России

"Деньги 24": литр бензина в России подорожал более чем на 10 копеек за прошлую неделю

"Деньги 24": ЦБ РФ ужесточит требования к заемщикам

Эксперт рассказал, зачем на купюрах стали изображать деятелей и города

Снижение процентных ставок по банковским вкладам заставляет многих россиян искать более доходные финансовые инструменты. Все больше людей пытаются заработать на фондовом рынке, в том числе прислушиваясь к советам консультантов в социальных сетях.

Кому из них можно доверять? Чем финансовые консультанты отличаются от инвестиционных советников?

Об этом – в программе "Деньги 24. Финансовая грамотность".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика