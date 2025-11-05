Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 15:30

Экономика

"Деньги 24": россияне стали перекладывать деньги с вкладов на рынок недвижимости

"Деньги 24": россияне стали перекладывать деньги с вкладов на рынок недвижимости

"Деньги 24": в России сократилось количество платежных карт

Sprite и Coca-Cola зарегистрировали товарные знаки в России

"Деньги 24": литр бензина в России подорожал более чем на 10 копеек за прошлую неделю

"Деньги 24": ЦБ РФ ужесточит требования к заемщикам

Эксперт рассказал, зачем на купюрах стали изображать деятелей и города

Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

Центробанк планирует масштабную реформу рынка микрозаймов

"Познавательный фильм": Москва. Как устроены технопарки

На портале mos.ru начался прием заявок для бизнеса для участия в проекте "Зима в Москве"

Россияне стали перекладывать деньги с вкладов на рынок недвижимости из-за падения процентных ставок, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Эксперт отметил, что, по данным ЦБ, у граждан на вкладах сейчас находится 43,5 триллиона рублей.

По его словам, ипотечные кредиты выросли за год на 8% в годовом выражении, а средства на эскроу-счетах увеличились на 180 миллиардов рублей. Он добавил, что общая динамика вкладов все равно остается положительной. За 10 месяцев их объем вырос более чем на 3 триллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика