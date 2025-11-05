"Деньги 24": россияне стали перекладывать деньги с вкладов на рынок недвижимости

Россияне стали перекладывать деньги с вкладов на рынок недвижимости из-за падения процентных ставок, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Эксперт отметил, что, по данным ЦБ, у граждан на вкладах сейчас находится 43,5 триллиона рублей.

По его словам, ипотечные кредиты выросли за год на 8% в годовом выражении, а средства на эскроу-счетах увеличились на 180 миллиардов рублей. Он добавил, что общая динамика вкладов все равно остается положительной. За 10 месяцев их объем вырос более чем на 3 триллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.