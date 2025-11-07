Уиткофф заявил, что окончание конфликта приведет Москву и Киев к росту экономик

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что дипломатический способ урегулирования украинского конфликта позволит Москве и Киеву перейти к экономическому росту. Об этом политик высказался на бизнес-форуме в Майами.

"Обе стороны в определенный момент осознают, что урегулирование конфликта кинетическим путем – это плохой вариант для них, что он должен быть разрешен дипломатическим путем, и после этого обе страны могут двигаться к росту", – приводит ТАСС слова Уиткоффа.

Чиновник добавил, что США смогут способствовать урегулированию кризиса. По его словам, на сегодняшний день решение конфликта осложняется тем, что между сторонами практически нет доверия. США наблюдали схожие проблемы во время переговоров по Ближнему Востоку, рассказал Уиткофф.

Ранее лидер США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что кризис на Украине будет остановлен, так как с начала срока ему уже удалось завершить другие вооруженные конфликты.

Между тем, по данным СМИ, американский лидер резко пересмотрел позицию по поддержке Украины, вызвав беспокойство среди союзников в Европе. Эксперты отмечают, что тон Трампа в отношении Киева за последние недели значительно смягчился.