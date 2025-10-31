Fox News: Трамп резко изменил свою позицию по украинскому конфликту

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко пересмотрел позицию по поддержке Украины, вызвав беспокойство среди союзников в Европе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Эксперты отмечают, что тон Трампа в отношении Украины за последние недели значительно смягчился. Теперь американский лидер якобы гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта.

Также недавние действия Трампа, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают непонимание у стран Евросоюза, которые не могут предугадать его следующий шаг.

Кроме того, телеканал подчеркивает, что встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября продемонстрировала, что он отошел от жестких требований по украинскому вопросу и готов его обсуждать в менее настойчивом тоне.

Ранее Трамп на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пообещал урегулировать украинский конфликт. По его словам, он думал, что кризис между Россией и Украиной будет оперативно разрешен из-за его взаимоотношений с Владимиром Путиным. Однако, как отметил американский президент, российский лидер оказался "немного другим".