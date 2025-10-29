Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Американский лидер Дональд Трамп на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенчжу пообещал урегулировать конфликт на Украине, передает РИА Новости.

Глава Белого дома думал, что кризис между Россией и Украиной будет оперативно разрешен из-за его взаимоотношений с Владимиром Путиным. Однако, по его словам, российский лидер оказался "немного другим".

"Но, думаю, это (конфликт на Украине. – Прим. ред.) все равно будет решено", – заявил Трамп.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что изменение позиции президента США по урегулированию украинского конфликта стало неожиданным. Он указал, что страны Евросоюза пытаются оказать влияние на Трампа, поэтому он начал менять свою риторику по этой теме.

По словам министра, американский лидер вернулся на позиции, которые "отражают лишь лихорадочное желание" ЕС и президента Украины Владимира Зеленского добиться временной приостановки конфликта, чтобы "вновь накачать оружием" Киев. Лавров выразил надежду, что Трамп по-прежнему стремится к разрешению украинского кризиса.

