Лавров прокомментировал изменение позиции Трампа по Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Изменение позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса стало неожиданным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности.

Дипломат подчеркнул, что представители Евросоюза пытаются оказать влияние на Трампа, вследствие чего он начал менять свою риторику по украинскому конфликту. По его словам, американский президент вернулся на позиции, которые "отражают лишь лихорадочное желание" ЕС и президента Украины Владимира Зеленского добиться временной приостановки конфликта, чтобы "вновь накачать оружием" Киев.

При этом Лавров выразил надежду, что Трамп по-прежнему стремится к разрешению украинского вопроса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны во время переговоров на Аляске.

Ранее глава МИД РФ на церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов заявил, что практически все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения России. Он добавил, что РФ продолжает работать над формированием более справедливого мироустройства, который должен опираться на принципы Устава ООН.