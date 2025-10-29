Рябков: решение о встрече Путина и Трампа будет принято после подготовки ее содержания

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Решение о новой встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет принято после подготовки ее содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Когда содержание мы подготовим, тогда, я уверен, президенты примут решение о своей встрече, новом контакте", – отметил он.

Путин и Трамп договорились встретиться в Венгрии во время телефонного разговора 16 октября. Однако позже американский лидер отменил эти переговоры.

Свое решение он объяснил тем, что, по его мнению, РФ и Украина не готовы к урегулированию конфликта. В то же время глава Белого дома не исключил возможность встречи с Путиным в будущем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также указывал, что инициатива о проведении очных переговоров лидеров России и США по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Москва сохраняет принципиальную готовность к встрече, несмотря на отсутствие конкретных сроков. Тем не менее он не стал комментировать возможность организации переговоров глав государств до Нового года.