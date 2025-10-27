Ушаков заявил о готовности России к встрече Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Россия сохраняет принципиальную готовность провести встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, несмотря на отсутствие конкретных сроков, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.

"Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, это сохраняется", – отметил Ушаков.

При этом помощник президента не стал комментировать возможность организации переговоров двух лидеров до Нового года. Тем не менее он обратил внимание, что российско-американский саммит на Аляске был согласован в кратчайшие сроки.

Путин и Трамп договорились встретиться в Венгрии во время телефонного разговора 16 октября. Однако позже лидер США отменил встречу с российским коллегой.

Свое решение политик объяснил тем, что, по его мнению, РФ и Украина не готовы к урегулированию конфликта. В то же время глава государства не исключил возможность очных переговоров с Путиным в будущем.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также указывал, что инициатива провести встречу Путина и Трампа по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. По его словам, Москва не отказывается от встречи, но хочет договориться о формате, месте и времени.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что для встречи лидеров двух стран нужна большая "домашняя работа". Представитель Кремля отмечал, что процесс подготовки российско-американского саммита сложный.

