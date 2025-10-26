Песков: для встречи Путина и Трампа нужна большая домашняя работа

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Для встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в будущем нужна большая домашняя работа. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту России 1 Павлу Зарубину.

Как отметил представитель Кремля, процесс подготовки российско-американского саммита сложный.

"Президенты не могут встречаться ради встречи, они не могут просто так терять свое время, и они открыто об этом говорят. Поэтому они поручили (министру иностранных дел РФ Сергею. – Прим. ред.) Лаврову и (госсекретарю США Марко. – Прим. ред.) Рубио подготовить этот процесс", – пояснил Песков.

По его словам, говорить об отмене встречи лидеров России и США неправильно, так как четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что украинский конфликт с его основными первопричинами сложен, и решить его за одну ночь невозможно. При этом искреннее желание Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе вокруг Украины, вызывает только позитивные чувства.

"Есть понимание, что хорошо бы встретиться, не откладывая вдолгую", – добавил Песков.

Он также подчеркнул, что мирное урегулирование приостановлено из-за действий Киева, на совершение которых его толкает Европа.

Ранее Москва и Вашингтон договорились провести встречу в венгерском Будапеште, однако позже Трамп отменил российско-американский саммит. Как пояснил глава Белого дома, РФ и Украина вряд ли могли бы договориться об урегулировании конфликта.

В это же время Рубио указывал на готовность администрации США к проведению переговоров с российскими должностными лицами, если такие встречи будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.



Путин, комментируя отмену встречи с президентом США, сказал, что скорее речь идет о переносе. По его словам, было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки. Президент также напомнил, что инициатива о проведении встречи была предложена американской стороной.