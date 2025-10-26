Фото: kremlin.ru

Инициатива провести встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг". Его слова приводятся на сайте МИД РФ.

"Я слышал, что госдепартамент выпустил сообщение, в котором заявил, что (госсекретарь США. – Прим. ред.) Марко Рубио и Сергей Лавров провели хороший и продуктивный телефонный разговор. Он был так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды", – указал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не отказывается от встречи, но хочет договориться о формате, месте и времени. Лавров напомнил, что позже Трамп отменил приглашение, но затем Вашингтон уточнил, что отмена означает перенос.

"Так что все зависит от инициатора", – добавил глава МИД РФ.

Лавров указал, что РФ готова двигаться дальше в том темпе, который будет комфортным для США. Также он ответил на вопрос о том, почему он не так часто контактирует с Рубио по вопросу украинского урегулирования. Министр ответил, что Москва не хочет вмешиваться во внутренние обсуждения и создавать неудобства для Штатов, которые и так находятся под давлением со стороны Евросоюза и Украины.

"Сейчас европейцы пытаются доминировать в повестке своей риторикой о прекращении огня. Они меняют свою позицию в зависимости от того, что происходит на линии фронта", – сказал министр.

Он назвал неуместным вопросы в сторону России о том, когда закончатся боевые действия и когда Москва вернет тот или иной регион. Лавров объяснил, что РФ уже контролирует другие территории за пределами тех новых субъектов РФ.

"Нам необходима буферная зона", – указал Лавров.

Кроме того, министр считает "нечестными" вопросы касаемо времени прекращения огня в зоне СВО. Он указал, что будет честнее спросить у самого Киева, когда они восстановят языковые права всех национальных меньшинств и станут соблюдать собственную конституцию.

В это же время Москва признает независимость Украины, но противостоит попыткам Киева уничтожить все русское. Министр напомнил, что жители позже вошедших в состав РФ регионов после государственного переворота 2014 года на Украине стали считаться людьми второго сорта.

"Это "демократическое правительство", пришедшее к власти незаконным путем, первым же своим политическим решением уже на следующее утро после переворота отменило статус русского языка", – напомнил глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что для встречи лидеров РФ и США в будущем нужна большая домашняя работа. Как отмечал представитель Кремля, процесс подготовки российско-американского саммита сложный. Он указывал, что президенты не могут встречаться ради встречи и они не могут просто так терять свое время.

