Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Встреча американских конгрессменов с представителями Госдумы (ГД) РФ будет организована в ближайшее время, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что это станет важным диалогом между парламентами двух стран. Кроме того, российская делегация уже провела встречу с теми представителями Вашингтона, которые настроены на позитивный диалог с Москвой.

"Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной вчера. Она также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы", – сказал Дмитриев.

Он сообщил, что Луна не только высказалась за диалог с Россией, но и поблагодарила за опубликованные Москвой файлы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

Дмитриев напомнил, что уже третий день ведет переговоры с представителями администрации США, четко донося позицию российского президента на то, что только конструктивный диалог принесет плоды, а любые попытки давления на Москву бессмысленны.

"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента (Владимира. – Прим. ред.) Путина с Генштабом, которая прошла сегодня (26 октября. – Прим. ред.) утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", – сказал глава РФПИ.

Он указал на титанические попытки сорвать любой диалог между Россией и США, а также подтвердил приверженность Москвы на конструктивный диалог.

Ранее Дмитриев рассказывал, что Украина уже движется к более реалистичной позиции по урегулированию конфликта. Кроме того, он указывал, что в настоящее время Москва и Киев занимаются поиском компромиссов, которые удовлетворят всех.

Глава РФПИ также обращал внимание на разочарование некоторых по поводу темпов урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, такая реакция связана с недопониманием того, что происходит.

