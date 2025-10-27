EFE: Путин послал Западу сигнал о полном контроле ситуации в Донбассе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, посетив один из пунктов управления объединенной группировки войск, направил Западу сигнал о полном контроле российской армией ситуации в Донбассе. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Журналисты обратили внимание на внешний вид российского президента, в том числе на его военную форму. По их мнению, она отразила уверенность России на поле боя. При этом, как уточняет агентство, сигнал был адресован не только западным странам, но и американскому лидеру Дональду Трампу.

Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск 26 октября. Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими, которые доложили российскому лидеру о ситуации в зоне СВО.

В частности, Путину предоставили отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям. На первом в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих противника, а на втором – 5,5 тысячи.

